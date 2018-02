Imbuído do desejo de ajudar o próximo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, juntamente com a classe empresarial, diretores, conselheiros e colaboradores, iniciou nesta segunda-feira, 26, a campanha Indústria Solidária.

A campanha envolve diretamente os colaboradores do Sistema Fiero, industriais, industriários e seus familiares, mas também receberá donativos da sociedade em geral, como já ocorrera em outras ocasiões, ampliando a ação solidária da indústria rondoniense.

O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, água potável e produtos de higiene pessoal para serem compartilhados com as famílias atingidas pela cheia do rio Madeira neste ano. Capitaneada pelo Sistema Fiero, a campanha conta também com o apoio dos seus braços sociais Sesi-Senai-IEL.

As escolas Sesi-Senai no Distrito Industrial, no bairro Lagoa (av. Rio de Janeiro) e Marechal Rondon (na Avenida Farquar, em Porto Velho e a Casa da Indústria, à Rua Rui Barbosa, 1112 – Arigolândia) serão postos de coleta das doações. A campanha vai até o dia 16 de março.

O presidente do Fiero, Marcelo Thomé, ressalta que ações solidárias ratificam a vocação humana de levar o bem ao próximo e que a indústria rondoniense e a classe empresarial estão sensíveis aos problemas enfrentados, principalmente por aqueles atingidos pela cheia do rio Madeira.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero