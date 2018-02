A entrada do Gol Amigo, evento esportivo que vai reunir Romário, Popó e grande elenco, será dois quilos de alimentos não perecíveis. O show de bola será no Estádio Aluízio Ferreira em Porto Velho. na próxima sexta – feira, 2, a partir das 19h30

O jogo solidário que destinará donativos para instituições sociais está sendo organizado pela deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) e pelo o vereador Maurício Carvalho (PSDB) que também vão entrar em campo.

Será uma partida inédita na capital de Rondônia. Memoráveis craques do futebol brasileiro vão entrar em campo com objetivo de marcar um gol solidário, abrilhantando o acontecimento, cuja vitória será da própria torcida.

É grande a expectativa diante da esperada disputa. De um lado, o time Amigos do Romário e da Mariana. Do outro, Amigos do Popó e Maurício. Ouros nomes de peso do futebol brasileiro estão escalados como Alex Dias, Deley, Carlos Lira, Fábio Braz e Danrlei.

De acordo com a deputada Mariana Carvalho, a proposta é incentivar o esporte, oferecendo lazer, e ao mesmo tempo, contribuir com entidades filantrópicas. “Estou muito feliz em participar de mais uma ação que vai beneficiar a população.”

Maurício Carvalho, que nesta semana, está cumprindo uma maratona de entrevistas em emissoras de rádio para divulgar o Gol Amigo, está confiante que as arquibancadas do Aluízio Ferreira ficarão lotadas. “Estamos aguardando uma animada torcida”.

Ingressos – Os torcedores podem levar dois quilos de alimentos não perecíveis nos pontos de troca e receber o seu ingresso. Os pontos de troca são : Bar do Seu Raimundo (Campo do 13 na avenida Pinheiro Machado com avenida Buenos Aires , no bairro Embratel), Casa da Picanha ( avenida Amador dos Reis no Tancredo Neves) , Sanduba’s Lanche (avenida Campos Sales ), Transa Esporte ( Avenida Sete de Setembro), Sede do bloco Furação da Zona Sul ( avenida Tancredo Neves, bairro Caladinho e Uniforme. com na avenida Carlos Gomes.

João Albuquerque