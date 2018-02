O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da Promotoria de Justiça do Consumidor, promoveu nesta terça-feira, 27 de fevereiro, uma reunião com representantes da Agência de Vigilância Sanitária (Agevisa), Vigilância Sanitária Municipal (Visa) e Procon para discutir o andamento de procedimentos que tratam da fiscalização da qualidade da água mineral e do controle de agrotóxicos em frutas e hortaliças comercializadas por estabelecimentos comerciais em Porto Velho.

A reunião foi coordenada pela Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor em Porto Velho, Daniela Nicolai de Oliveira Lima, e contou com a participação dos representantes da Agevisa, Vanessa Ezaki e Lúcia Maria Marciano Freiras; da Visa, Ronaldo Gabriel Passos da Silva e Ailton Furtado e do Procon, Jadson Fernandes da Silva e Rozemildo Ferreira Teixeira.

Em relação ao controle de agrotóxicos em frutas e hortaliças, a representante da Agevisa explicou como é realizado o processo de coletas de amostras dos alimentos nos supermercados locais e as medidas que são adotadas quando são identificados hortaliças e frutas com presença de agrotóxicos acima do permitido.

Em relação a água mineral, a Visa Municipal explicou que fiscaliza a adequação do transporte, armazenamento e comercialização dos garrafões, cabendo ao Departamento Nacional de Proteção Mineral (DNPM) a fiscalização da água mineral na fonte. A reunião faz parte de procedimentos instaurados pela Promotoria de Defesa do Consumidor para apurar a qualidade da água mineral e dos alimentos hortifrutigranjeiros que são comercializados em Porto Velho.