Serão realizadas 10 rodadas de negócios antes da realização da 7ª edição do Rondônia Rural Show, que acontecerá de 23 a 26 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. A 1ª rodada antecipada de negócios será realizada em Machadinho do Oeste de 1 a 3 de março no Parque de Exposição Associação dos Pecuaristas.

O diretor vice-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Francisco Sobrinho, disse que as rodadas antecipadas de negócios são muito importantes para o produtor rural que tem interesse em financiar equipamentos e insumos agrícolas durante a feira Rondônia Rural Show. “Nas rodadas de negócios que antecedem a Rondônia Rural Show, os produtores podem agilizar as contratações e apenas a efetivarem durante a feira”, afirmou Francisco Sobrinho.

Na 6ª edição do Rondônia Rural Show a visitação ficou em torno de 80 mil pessoas e recebeu representantes de oito países que vieram conhecer a maior feira de negócios da região norte do país. Os resultados financeiros superaram os R$ 669 milhões em negócios. A meta esse ano é superar esses números. As rodadas antecipadas de negócios contribuem para atingir a meta, além de antecipar o fechamento de negócios, também é feito um trabalho de divulgação do Rondônia Rural Show.

Calendário das rodadas antecipadas de negócios:

– 01 à 03. 03.2018 – Machadinho do Oeste – Parque de Exposição Associação dos Pecuaristas e Machadinho do Oeste

– 08 à 09. 03.2018 – Nova Mamoré – Avenida D. Pedro II – Praça de Alimentação

– 15 a 16. 03.2018 – Jaru – Praça Capitão

– 19 a 20.03.2018 – Buritis – Praça Central

– 22 a 23.03.2018 – Porto Velho – Estacionamento do Espaço Alternativo – Avenida Governador Jorge Teixeira

– 23 a 24.03.3018 – Espigão do Oeste – Parque de Exposição Laurindo Roberto Ferreira – Estrada Itaporanga Km 2.

– 23 a 24.03.2018 – Colorado do Oeste – Parque de Exposição de Colorado do Oeste.

– 26 a 27.03.2018 – Seringueiras – Quadra Municipal Poliesportiva Euripão – Avenida JK s/nº, bairro – Bela Vista.

– 03 a 04.04.2018 – Rolim de Moura – Espaço Alternativo, em frente ao banco da Amazônia.

– 12 a 13.04.2018 – Ouro Preto – Praça da Liberdade