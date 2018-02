O Consórcio SIM, detentor do contrato emergencial para a prestação de serviço do transporte coletivo em Porto Velho, vem a público declarar que não reconhece legitimidade na paralisação anunciada pelo sindicato da categoria dos trabalhadores – o Sitetuperon – prevista para esta quarta-feira(28). A suposta paralisação não segue os procedimentos legais para que o Sindicato possa deflagrar tal paralisação.

Diante disso, informa o Consórcio SIM, que seguirá sua rotina normal de circulação dos veículos, conforme previsto pelo quadro de horário estabelecido pela Semtran e espera que não haja qualquer movimento paredista deflagrado por membros sindicais para evitar a circulação normal dos veículos.

Declara ainda que repudia movimentos desta natureza que podem prejudicar e desmoralizar o processo de diálogo que vem sendo adotado pelo Consórcio SIM e pelo próprio Sitetuperon junto a Prefeitura de Porto Velho, qual visa a regularização do serviço de transporte individual de passageiros (táxi), no âmbito do município de Porto Velho, para evitar prejuízos ao setor.