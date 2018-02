O projeto Viveiro Cidadão, já foi apresentado aos oitos municípios que compõem a nova etapa iniciada em setembro de 2017, visando ações de recuperação de áreas desmatadas na região da Zona da Mata em Rondônia.

A equipe do projeto, que é patrocinado pela Petrobras, além de manter contato direto com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Escolas Família Agrícola e Sindicatos Rurais, realizam também visitas técnicas em áreas rurais, nestes primeiros meses, 24 propriedades tiveram suas áreas avaliadas quanto ao nível de degradação dos recursos hídricos e quantificação de materiais necessários para isolamento. A meta é atender 100 propriedades até o final do projeto.

Durante as avaliações a equipe técnica do Viveiro Cidadão analisa ainda as áreas com potenciais para implantação de sistemas agroflorestais e enriquecimento de vegetação nativa.

De acordo com o técnico Leonardo Ribas Amaral, esta é uma fase fundamental para o início da recuperação florestal, onde é possível analisar o nível e fator de degradação dos recursos hídricos, servindo de base para o planejamento da recomposição da vegetação nativa.

Os interessados em aderir ao projeto poderão ligar no 69 98482-6599 ou 69 3224-7870 ou ir até o viveiro situado na RO 010 – km 5,5 saída para Novo Horizonte em Rolim de Moura (RO).