A Coordenação do Turismo Social do Sesc RO já está em campo para dar continuidade em 2018, ao projeto Destemidos Pioneiros, que resgata personagens históricos que tiveram ação decisiva no desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Este ano, um dos roteiros temáticos que serão apresentados ao público será “O Condutor e a Litorina”, que vai contar um pouco da história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, através do olhar dos ex-ferroviários, em passeio na litorina recentemente recuperada, graças ao apoio de entidades públicas e privadas como o Conetur e a Fecomércio-RO.

A litorina é uma relíquia que data do ano de 1950 que funciona com um motor a diesel e comporta doze pessoas.

Na manhã desta quinta-feira 01.03, a coordenadora de Turismo Social do Sesc, Tatiana Nara Sadeck, acompanhada do presidente do Conetur, Raniery Coelho, visitou a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Os dois foram recepcionados por alguns ferroviários e ao presidente da Associação dos Ferroviários da Madeira-Mamoré, José Bispo. Na visita os dois foram convidados para um passeio na Litorina e fizeram um pequeno tour no galpão onde ficava a oficina de máquinas da ferrovia.

“A Ferrovia tem muito para nos contar. São muitas histórias ainda desconhecidas do grande público e que queremos popularizar como forma de conscientizar as futuras gerações, principalmente estudantes, sobre a importância da manutenção desse patrimônio. O Sistema Fecomércio-RO, através do Conetur, está engajado nesse projeto para dar sua colaboração à nossa história”, comentou.