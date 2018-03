Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.019 da Mega-Sena realizado neste sábado (3). As dezenas sorteadas foram: 23 – 41 – 46 – 52 – 54 – 59.

Com isso, o prêmio do próximo concurso, com sorteio na quarta-feira (7), está estimado em R$ 40 milhões.

Clientes da Caixa podem fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos e ter conta corrente no banco.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações.