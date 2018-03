Parlamentar também parabenizou Cras de Rio Crespo

O deputado Adelino Follador (DEM) esteve em Alto Paraíso e Rio Crespo, na última sexta-feira (2), onde participou de diversas atividades parlamentares, entre elas participando da apresentação da Orquestra Lírios do Vale, da Igreja Presbiteriana Renovada, “que fazem um grande trabalho na comunidade” destacou o parlamentar.

Após a apresentação, Follador participou de reunião com os integrantes da Orquestra onde garantiu emenda ao orçamento com emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para compra de instrumentos musicais.

Em Rio Crespo o deputado participou do encerramento do curso de pintura em tecido, ministrado pela professora Izabel da Silva, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), onde cerca de 20 mulheres foram capacitadas.

Adelino agradeceu a todos que contribuíram para a realização do curso. “Sabemos o quanto é importante este conhecimento, que tanto é um recurso terapêutico para aliviar o estresse, quanto para melhorar a renda da família”.