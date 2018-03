No último sábado (3/2), foi inaugurado a sedo do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado de Rondônia – Simpef-RO. A nova sede funcionará na Rua 7 de Setembro, n. 2161, sala 10, Bairro Nossa Senhora das Graças.

Fundado em 2 de julho de 2017, o Simpef-RO propõe o diálogo para conseguir atender os anseios e direitos dos profissionais de educação física.

Amarildo Corrêa, presidente do Simpef-RO, avalia que a sede propiciará um lugar adequado para que a categoria se reúna para buscar mais e melhores condições de trabalho, pois somente com a união de todos conquistaremos nossos direitos.