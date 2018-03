Recursos na ordem de 1, 5 milhão oriundos de emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) já estão disponíveis para serem aplicados na reforma do ginásio do complexo Padrão.

O anúncio foi feito pela própria congressista no último sábado, durante a solenidade de reabertura do Parque Aquático Vinícius Danin, conhecido como “Piscina do Padrão” e do lançamento 2018 do Programa Talentos do Futuro.

Ex – atleta de natação, a parlamentar que é segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, está priorizando no seu mandato o incentivo à prática esportiva.

A tucana vem realizando várias ações voltadas para a cultura, esporte e lazer em parceria com o vereador Maurício Carvalho (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Porto Velho.

“Eu fico muito feliz como nadadora e fã do esporte ver as crianças tendo a oportunidade de mais essa opção de lazer”, destacou ela sobre a volta do funcionamento da piscina olímpica.

Mariana Carvalho comemorou o aumento do número de atletas inscritos no Padrão. Na gestão passada chegava apenas a 260 crianças e atualmente são 2.600.

“Poder destinar uma emenda de um milhão e meio para ajudar no esporte e saber que os recursos estão em boas mãos e que vai sair do papel é o que me dá mais motivação para continuar destinando emendas em prol de Porto Velho”, concluiu a deputada.

João Albuquerque –