​​​​​​​Lideranças e militantes do partido se reuniram para discutir pré-candidaturas em Buritis.

O MDB voltou a realizar encontro com suas bases e a militância, com o objetivo de discutir o projeto político do partido para as eleições deste ano. Desta vez, a cidade de Buritis recebeu, na noite de sexta-feira (17), a comitiva de lideranças da legenda, que sai na frente nas discussões de possíveis alianças, e os nomes de pré-candidatos para os mais diferentes cargos.

Do encontro, participaram as principais lideranças do MDB, como o presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato do partido ao Governo, Maurão de Carvalho, o senador Valdir Raupp, os deputados federais Marinha Raupp e Lúcio Mosquini, o deputado estadual José Lebrão, o suplente de senador Tomás Correia, o secretário geral do partido, Luiz Lenzi, entre outras lideranças do partido e de outras siglas.

Maurão reafirmou seu nome como o pré-candidato do partido ao Governo. “É um grande desafio, mas estou preparado e motivado a encará-lo. Conto com o apoio do partido, de diversas lideranças, da minha família e de meus amigos e eleitores. Mas, acima de tudo, está a vontade de Deus. Se for da vontade dele, eu serei candidato ao Governo e vou mostrar meu trabalho e minhas propostas ao eleitorado”, destacou.

Já Raupp aproveitou para ressaltar a trajetória política de Maurão, que foi prefeito de Ministro Andreazza e eleito deputado estadual por cinco mandatos consecutivos. “Maurão está pronto, está preparado para governar Rondônia. Tem experiência e capacidade para conduzir os destinos do Estado e por isso conta com o nosso apoio, com o apoio do MDB”.

Lebrão disse que Rondônia está no caminho certo, mas não pode sair dos trilhos. “Estamos vivendo um momento positivo em nossa economia, embora o país não atravesse um bom momento. Não podemos perder esse ritmo e o Maurão é o nome certo para ser o futuro governador”.

Neste sábado, serão realizados mais dois encontros: em Campo Novo de Rondônia e em Monte Negro.