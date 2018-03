Desde o início do mandado como Deputado Estadual, Léo Moraes luta para que os aprovados no concurso de agentes das forças de segurança fossem chamados. Na última quinta-feira o Governo do Estado garantiu a convocação imediata de 300 profissionais.

“Esse chamamento é uma vitória para esses profissionais aptos e disponíveis para servir a população e Rondônia. Sabemos que a criminalidade é grande, por isso precisamos remediar antigos problemas e garantir trabalho imediato desses concursados. ” Relatou o parlamentar.

Dos aprovados serão chamados 257 policiais militares, 8 peritos criminais e mais 15 profissionais da Polícia Civil, além de 20 bombeiros militares. A prorrogação do concurso que venceria em maio, mas também foi garantida a prorrogação por mais dois anos. Os aprovados devem ser convocados para academia, ainda este mês.

O parlamentar luta há tempos pela posse dos concursados aprovados. E enfatizou que muito ainda precisa ser feito como mais efetivo nas ruas, além de tecnologia e boa gestão.

“Vamos em frente lutando por cada categoria e fazendo o que for possível para que juntos possamos fazer uma Rondônia melhor para todos. Estou sempre à disposição para melhorar a segurança pública do nosso estado. ” Concluiu Léo.