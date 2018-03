A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), sensibilizada com as condições em que se encontram os venezuelanos que cruzaram a fronteira para Roraima fugindo da crise econômica e política na Venezuela, encampa uma ação social que visa angariar fundos às pessoas que sofrem com esta situação.

A Seccional e todas as 18 Subseções pretendem estimular a classe e a sociedade a fazerem doação em dinheiro. Toda a arrecadação feita por meio de conta bancária será destinada à compra de alimentos para os venezuelanos em Roraima.

Para receber as doações em dinheiro, a OAB/RO abriu uma conta corrente específica, no Banco do Brasil (dados ao final). “Pedimos a contribuição de todos. Qualquer valor que puderem doar fará toda a diferença, pois esse dinheiro será revertido para atender às necessidades dos imigrantes e assegurar condições mínimas humanitárias”, pontua o presidente da OAB/RO, Andrey Cavalcante.

Segundo noticiado nacionalmente, os imigrantes em Roraima já são 40 mil, número que representa mais de 10% da população da capital do estado, que possui cerca de 330 mil habitantes. E a situação só piora. O fluxo migratório que bateu recordes em 2017 continua aumentando em 2018, causando grande impacto nos serviços de saúde e educação, que já estavam sobrecarregados, além de grandes ocupações nas ruas, praças e abrigos da cidade.

O presidente da OAB/RO ressalta que o momento é de união. “É um momento delicado e muito triste em que se encontram essas pessoas. Então, pensamos em uma forma de ampliar a rede de ajuda de maneira que qualquer cidadão que queira ajudar, independentemente da distância, poderá colaborar com esta causa. É um ato de solidariedade e de humanidade, e a OAB, enquanto defensora do cidadão e da cidadania, cumpre seu valoroso papel institucional de defesa da justiça social e dos direitos humanos”.

Andrey reforça o pedido para que a classe advocatícia e toda a sociedade de Rondônia se irmanem nesta causa humanitária. “Digo isso para que possamos levar um pouco mais de conforto e dignidade aos milhares de imigrantes que estão nessa situação de vulnerabilidade”, pontua.

Ações recorrentes

A Seccional Rondônia e as 18 Subseções realizam, constantemente, arrecadação de donativos, através de inscrições realizadas para palestras efetivadas por meio da Escola Superior da Advocacia (ESA/RO). Os alimentos são doados para instituições de caridade de todo o estado.

Serviço:

– Campanha para arrecadação de doações para os venezuelanos em Roraima.

– Dados Bancários para doações

– Nome da Conta: Ordem SOS Venezuela

– Banco: Banco do Brasil

– Agência: 2757-X

– Conta corrente: 10.383-7