Município receberá R$ 4,2 milhões em emendas do senador que serão utilizados na aquisição de máquinas para obras de pavimentação

O anúncio do senador Valdir Raupp (MDB-RO), ocorreu na manhã desta quinta-feira (22) em entrevista a radialista Rose Morena, do programa Comando Geral, transmitido pela rádio comunitária Samauma 104,9 de Cacoal.

Segundo a prefeita Glaucione Rodrigues (MDB), o recurso viabilizará os trabalhos da usina de asfalto que está sendo implantada no município.

“Nós de Cacoal agradecemos imensamente ao senador, que sempre atendeu Cacoal com recursos e nos apoiando, através dos programas do governo”, declarou Glaucione.

Após a entrevista, o senador Raupp, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), participou do 2° Encontro de Legisladores Municipais de Rondônia, realizado pela Escola do Legislativo e que reúne mais de 400 vereadores que foi aberto na última quarta-feira (21), e que será encerrado amanhã (23) na Câmara de Vereadores de Cacoal.

Raupp relembrou sua trajetória política, iniciada como vereador de Cacoal em 1982, e ressaltou a importância do vereador no desenvolvimento dos municípios.

“O vereador é sobretudo o representante direto da comunidade, por isso faço questão de participar de encontros como esse, que mostram que cada vez mais, é preciso estar preparado para representar a população”, disse Raupp.