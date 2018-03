A região norte de Rondônia e o estado do Acre foram preservados do apagão que deixou sem energia grande parte do território brasileiro, notadamente as Regiões Norte e Nordeste. Isso porque as seis turbinas da Hidrelétrica Santo Antônio, que destinam com exclusividade toda a energia gerada para o sistema Rondônia-Acre da Eletronorte, reforçam o fornecimento de energia e a estabilidade do sistema local, mesmo em uma eventual queda do sistema nacional, como o que ocorreu na última quarta-feira, dia 21/3.

Isso comprova claramente o que a Santo Antônio Energia vem divulgando: somente com a manutenção da capacidade de geração plena da Hidrelétrica Santo Antônio, equipada com 50 turbinas que geram 3.568 Megawatts, e, sobretudo, das seis unidades geradoras que produzem energia com exclusividade para o sistema regional, é possível assegurar a estabilidade energética necessária para o conforto da população e a atração de novos empreendimentos em Rondônia e Acre.