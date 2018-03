Após 14 anos Ginásio Poliesportivo é inaugurado em Rolim de Moura

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Autarquia Municipal de Esportes (Amerolim), inaugurou neste último sábado (24/03), o Ginásio poliesportivo popularmente conhecido como “Ninho dos Pássaros”. A obra que é fruto da emenda parlamentar da deputada federal Marinha Raupp e do Senador Valdir Raupp, iniciou no ano de 2004 e somente agora o município conseguiu concluí-la.

Estiveram presentes na cerimônia de inauguração: Prefeito Luizão do Trento, primeira dama Carla Schock, vice-prefeito Fabricio Melo, Presidente da Câmara Municipal Aldo Júlio, vereadores Alisson Ferreira, Chico do Sindicato. Lauro Lopes e Ênio Reinicke, o diretor da Faculdade São Paulo – FSP, Paulo J. Strieder, Coordenadora de Educação, Lúcia Castro, superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) Rodnei Paes, presidente da Copa Rotary, Sérgio Frank e representando a deputada federal Marinha Raupp e o Senador Valdir Raupp o presidente do MDB em Rolim de Moura, Amilton Pires “Casquinha”.

O evento contou com apresentações dos acadêmicos de educação física da Faculdade São Paulo (FSP) e da Fanfarra da Escola Cândido Portinari.

O público presente prestigiou o duelo entre o time de Handebol feminino da Escola Clarice Lispector que fizeram 22 gols, contra o time da cidade de Cacoal (RO) que fizeram 15 gols. Já no futsal masculino o placar ficou Rolim de Moura 04 X 00 Alta Floresta e o Futsal feminino Rolim de Moura 04 X 02 Alta Floresta.

O ginásio possui duas salas para palestras, lanchonete interna, sanitários feminino e masculino, sala de administração, depósito, oito alojamentos localizados abaixo das arquibancadas, vestiários, camarins e uma sala de imprensa.

O complexo foi projetado para lembrar as ondas do mar, nuvens, vento e liberdade. A conclusão do espaço é um anseio dos desportistas, sendo o único na cidade, próprio para receber eventos esportivos.

Durante o seu discurso o Prefeito Luizão Schock, informou que contará com o apoio da população rolimourense para escolha do nome do ginásio, através da enquete que estará disponível no link:

https://www.ferendum.com/pt/PID134064PSD33423 até o dia 15 de abril.

Para o Prefeito Luizão do Trento é inadmissível o que fizeram, deixaram parar a obra com dinheiro na conta. “A deputada e o senador conseguiram destinar recursos para as 4 etapas da obra e todos os prefeitos que passaram não conseguiram finalizar a obra e somente agora em minha gestão consegui finalizar essa tão sonhada obra. Obrigada deputada Marinha Raupp e senador Valdir Raupp, continue ajudando o nosso município. Obrigado a Câmara de vereadores que vem trabalhando em parceria com a Administração”, frisou o Prefeito Luizão.

Para finalizar o Prefeito homenageou a deputada e o senador com um certificado de agradecimento por investirem no esporte de Rolim de Moura por meio do ginásio de esportes.