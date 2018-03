O Deputado Estadual Léo Moraes prestigiouo 2º Encontro dos Legisladores do Estado de Rondônia em Cacoal, realizado pela Escola do Legislativo, em parceria com a União das Câmaras de Vereadores de Rondônia (Ucaver). Durante três dias, cerca de 400 vereadores participaram de palestras e debates com objetivo de melhorias e modernizações nas atividades legislativas nas Câmaras Municipais.

“É de suma importância acontecer esses eventos para que a política de Rondônia esteja em constante mudança, moderna e aprimorada. Iniciei minha vida política como vereador e sempre busquei conhecimento para fazer meu trabalho com excelência. Por isso, acredito que os vereadores que participaram deste encontro poderão exercer seus ofícios com mais conhecimento e excelência. ” Ressaltou Léo.

Em seu discurso, o deputado ressaltou ainda sobre o papel do vereador como representante da população e a importância do legislador estar sempre atento e disposto em contribuir com os desejos da sociedade, além de prestar contas, sendo transparente e fiscalizar com ética o poder executivo.

Por fim, Léo enfatizou seu apoio aos dos vereadores dos 52 municípios de Rondônia para colaborar no desenvolvimento dos trabalhos. “Os vereadores são protagonistas e precisam agir como tal para que as cidades cresçam cada vez mais. Eles precisam ir as escolas, aos postos de saúde, as comunidades mais distantes para que os trabalhos sejam eficientes ao ponto de corresponder os anseios da população e gerar mudança nas comunidades. ” Concluiu o deputado.