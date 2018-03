Na próxima quinta-feira (29) as repartições públicas estaduais não funcionarão. Em respeito à Semana Santa, o governador Confúcio Moura decretou ponto facultativo, à exceção dos órgãos prioritários, entre os quais, saúde e segurança pública.

A Sexta-Feira Santa em 2018 celebra-se no dia 30 de março. É um feriado móvel, a a exemplo da Páscoa, no domingo (1º de abril), quando os cristãos celebram a ressurreição de Cristo. Sucede o fim da Quaresma (período de penitência de 40 dias que começa a seguir do Carnaval), na Quarta-feira de cinzas.