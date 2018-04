Ele ainda confirmou o concurso da Assembleia Legislativa para este ano.

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), concedeu entrevistas à emissoras de rádio de Porto Velho, nesta quinta-feira (29), quando voltou a criticar a decisão do Governo em criar, através de decreto, 11 novas áreas de conservação, atingindo em cheio regiões produtivas e que são habitadas há décadas por famílias de produtores rurais.

Ele iniciou a sua série de entrevistas na rádio Rondônia FM, no programa A Hora do Povo, que está sendo comandado por31. Lá, ele esclareceu que os deputados estaduais votaram projetos sustando os decretos governamentais.

“Não podíamos ficar sem reagir a uma atitude contrária ao nosso desenvolvimento, como está. É inaceitável que um Estado produtivo seja afetado com decisões equivocadas e que impedem o crescimento do setor, que sustenta a nossa economia”, relatou.

Com a medida dos parlamentares, já pública no diário oficial eletrônico da Assembleia Legislativa, os efeitos dos decretos ficam suspensos. “Mas, a informação que tenho é de que o Governo irá recorrer da nossa decisão. Não vamos recuar e esperamos que haja bom senso por parte do Executivo”, completou.

Concurso

O deputado confirmou que a Assembleia irá realizar concurso público, ainda neste ano. “Serão mais de 100 vagas, em diversos cargos, e a empresa que irá aplicar o certame já foi definida: A Fundação Getúlio Vargas. Após 30 anos, o Legislativo Estadual volta a realizar um concurso e estamos trabalhando para que isso ocorra neste ano”, detalhou.

Rio Madeira FM

Maurão de Carvalho também concedeu entrevista à rádio Rio Madeira FM, no programa Porto Show, comandado pelo radialista Marcelo Melo. Ele respondeu perguntas dos ouvintes e voltou a garantir a realização do concurso público.

“Espero que as pessoas que nos escutam, que os rondonienses de modo geral, estudem e passem no concurso, que vai oferecer salários atrativos”, finalizou.