A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) visitou o município de Presidente Médici. Ela se reuniu com o prefeito Edilson Alencar (PSDB), vereadores e o deputado estadual Laerte Gomes (PSDB).

Na oportunidade, a congressista, que é segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, reafirmou o compromisso em destinar recursos para o município.

Mariana já garantiu para Presidente Médici investimentos na ordem de 1.000.000,00 ( 1 milhão ) para abastecimento de água em áreas rurais; R$ 499.640,00 para melhorias sanitárias domiciliares, 250 mil para equipamento hospitalar e 250 mil para aquisição de um micro ônibus.

O veículo , segundo a parlamentar, é para o transporte de universitários. “Nossa proposta é incentivar os estudos de quem está no ensino superior”, frisou Mariana Carvalho, ressaltando que o meio de transporte é um importante incentivo para os estudantes.

Durante a reunião com os representantes do Poder Executivo e Legislativo do município, a tucana destacou a importância da parceria com outros setores da sociedade para realizar um mandato produtivo em prol sociedade.

“Agradeço o apoio também do deputado Laerte Gomes que está sempre disposto a colaborar com ações que visam o progresso de Rondônia e a melhoria da qualidade de vida da população rondoniense”, observou a deputada.

João Albuquerque