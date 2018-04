O prefeito do município de Porto Velho, Hildon Chaves e a primeira-dama Ieda Chaves, prestam as suas condolências à familia do ex-deputado federal Agnaldo Muniz, pelo seu falecimento ocorrido na tarde deste domingo, 1° de abril.

A morte se deu, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após uma provável perda do controle da direção do veículo em que conduzia, na BR-319, em Porto Velho. No veículo ainda estava um passageiro, que foi encaminhado ao Pronto Socorro João Paulo II, na Capital.

Hildon Chaves ressalta que a tragédia o levou de forma repentina e que o ex-deputado era muito querido, sobretudo da Igreja Assembleia de Deus. Era um líder, inclusive na área jurídica, com muitos anos de experiência.

O chefe do Executivo Municipal se solidariza com a família enlutada neste momento de dor e tristeza.

Agnaldo Muniz deixa esposa e três filhos, menores de idade.

Hildon Chaves

Prefeito de Porto Velho.

Ieda Chaves

Primeira-dama do Município de Porto Velho