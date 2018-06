O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Walter Waltenberg, encerrou o horário reduzido, das 7h às 13h, no Judiciário de Rondônia. A decisão entra em vigor a partir de segunda-feira, 04/06/2018.

Com a diminuição da força do movimento dos caminhoneiros, diversas comarcas tiveram normalizado o seu abastecimento de combustível, o que permite o normal deslocamento de servidores.

Em várias comarcas as audiências transcorreram normalmente durante a semana, notadamente em Porto Velho. As sessões de julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia também foram normais.

Os prazos processuais voltam a fluir normalmente a partir de segunda-feira, e agora cabe a cada magistrado decidir pontualmente sobre eventuais ausências nas audiências ou dificuldades para cumprir os prazos por parte dos Advogados e membros do Ministério Público.

Para o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Walter Waltenberg, “todos os atores da Justiça puderam mostrar aos jurisdicionados respeito às suas angústias, pois em nenhum momento houve suspensão das atividades do Judiciário, do Ministério Público ou da OAB. Fizemos o necessário para não causar prejuízo a ninguém, mas ficamos sempre à disposição daqueles que nos procuraram”.

Com o fim do horário reduzido, retorno da fruição dos prazos, o judiciário dá por encerrada a greve dos caminhoneiros.