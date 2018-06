A página do Facebook Defesa Digital está chamando a atenção para um novo golpe cibercriminoso envolvendo o Instagram. Na imagem postada, um comunicado falso de erro que aparenta ser emitido pela própria rede social, relatando a possibilidade do usuário ter sua conta suspensa por denúncias de abuso, concedendo um prazo máximo de 72 horas para que o usuário responda à suposta violação aos termos de uso. O pop-up avisa ainda que ignorar a mensagem e não verificar a atividade na rede social pode levar ao cancelamento da conta, como forma a coagir o usuário a clicar no enorme botão azul.

Ao clicar no botão para verificar a atividade na sua conta, o golpe faz com que um arquivo zip seja baixado no dispositivo, contendo malwares que infectam as máquinas e roubam informações pessoais dos usuários. O perigo pode ser ainda maior se o dispositivo infectado tiver acesso a dados bancários e financeiros.

As recomendações para a segurança dos usuários incluem não clicar no link enviado no falso comunicado e evitar baixar conteúdos enviados por desconhecidos, além de checar se as mensagens contem erros gramaticais e de ortografia. Também é recomendado que se acompanhe os canais oficiais de comunicação da rede social para confirmar qualquer notificação.

Fonte: Defesa Digital