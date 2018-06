Sofrendo com lama e poeira, moradores esperam pela pavimentação das ruas há mais de três décadas

Se tudo ocorrer como o planejado, na próxima semana o 5º BEC iniciará o asfaltamento das primeiras ruas do Bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho, informou o comandante dessa unidade militar, Emerson Moraes, em reunião com o prefeito Hildon Chaves na tarde desta terça-feira,5, no gabinete do chefe do Executivo Municipal. A Prefeitura assinou convênio com o 5º BEC para a execução da obra.

“Faço questão de comparecer para prestigiar o início do asfaltamento naquele bairro e estar com os moradores. Trata-se de um projeto fantástico que é aguardado há mais de 30 anos pela população do Mariana”, afirmou o prefeito.

Rodovia

Ao ser informado da retomada dos trabalhos do 5º BEC na manutenção da BR-364, Hildon Chaves pediu prioridade nos trechos entre a Faculdade Faro e o Rio Candeias, e também entre a avenida Campos Sales e o Campus da Unir. “Com isso, vamos manter os dois acessos a Porto Velho pela BR em boas condições, afinal de contas é o cartão de visita da nossa cidade”, disse. No trecho entre a Faro e a Campos Sales, a limpeza e urbanização é feita pela Prefeitura, via convênio com o DNIT.

Recapeamento

O prefeito e o comandante ainda trataram sobre o recapeamento de 70 quilômetros de ruas e avenidas, obras que serão custeadas com verba de R$ 32 milhões, fruto de emenda parlamentar. “O 5º BEC vai executar parte desse contrato. Nós estamos negociando isso”, afirmou Hildon Chaves. Com recursos e maquinários próprios, o prefeito vai ampliar para 100 quilômetros o total de vias recapeadas.

Fonte: Comdecom