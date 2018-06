O Ministério da Justiça, por meio da coordenação de educação a distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), está selecionando tutores para o curso online de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

No total, serão disponibilizadas 25 vagas para atender as turmas abertas pela Senasp. A seleção se destina a profissionais de qualquer área que preencham os requisitos previstos no edital e seus anexos.

Todas as atividades são desenvolvidas à distância e remuneradas conforme a Portaria 63 da Senasp (valor de R$ 25 hora/aula), sob a forma de prestação de serviços voluntários de pessoa física.

Os profissionais serão selecionados por meio de análise curricular e passarão por um Programa de Capacitação de Tutores, obrigatório e eliminatório, cuja aprovação é condição para o exercício das atividades de tutoria.

Para participar é necessário se cadastrar na plataforma Educatio e inscrever no evento de seleção que estará disponível até esta quarta-feira, 6 de junho, no site Educatio. Faça o login, clique em “informações do evento” e selecione a opção “quero participar!”.