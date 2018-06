“Cem Anos do Alto Madeira (Paixão 100 Limites)”, de Euro Tourinho e Silvio Persivo, aborda a história centenária do jornal mais antigo de Rondônia, através do tempo, e seu legado como testemunha da história.

O livro “Cem Anos do Alto Madeira (Paixão 100 Limites)”, de Euro Tourinho e Silvio Persivo, será lançado no próximo sábado (16.06), em Porto Velho. Euro Tourinho, diretor responsável pela manutenção do jornal por quase seis décadas e Silvio Persivo, um dos escritores mais conhecidos de Rondônia, reúnem na obra uma discussão sobre a história do meio jornal para ressaltar a importância do jornal Alto Madeira e sua participação na história do ex-Território e atual Estado de Rondônia.

O livro também relembra uma parte dos momentos mais marcantes da história regional, sem perder de vista os fatos nacionais, como acentua a relação do jornal com o povo rondoniense, bem como faz uma retrospectiva dos grandes nomes que participaram da vida do jornal que, como acentuou Euro “deixou de pertencer à família Tourinho para ser um patrimônio de Rondônia”.

Um capítulo especial ressalta, por exemplo, o jornalista Ciro Pinheiro que, durante mais de quatro décadas, se destacou como colunista social e foi, sem dúvida, um dos primeiros a exercer profissionalmente a função de cerimonialista no estado.

O evento contará com a presença do ex-Ministro do Trabalho do governo João Goulart e ex-Vice-governador de São Paulo, Almino Monteiro Álvares Affonso, que vem especialmente da capital paulista para prestigiar o evento do seu colega de banco de escola, Euro Tourinho.

Almino Affonso, reconhecido como um dos maiores oradores do Brasil, é também escritor tendo o seu livro “1964 na Visão do Ministro do Trabalho de João Goulart”, onde reconstitui os principais eventos do período da ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985, indicado para o Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria “Reportagem e documentário”. Ele é humaitaense e filho do ex-prefeito de Porto Velho, entre 1938 e 1943, Bohemundo Álvares Affonso.

Informações do lançamento:

“Cem Anos do Alto Madeira (Paixão 100 Limites)”

Autores: Euro Tourinho e Silvio Persivo

Data: 16/06/2018, às 19h30

Local: Casa da Cultura Ivan Marrocos- Av. Rogério Weber,2454-Centro-Porto Velho-Rondônia