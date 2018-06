O objetivo é apoiar a agricultura familiar para desenvolver a piscicultura na capital

Já foram construídos mais de 162 tanques de peixes para atender os produtores na área rural de Porto Velho por meio do programa “Mais Peixe”, lançado pelo prefeito Hildon Chaves logo que assumiu a administração municipal. Pelo menos 49 produtores já começaram os investimentos na cadeia produtiva de pescado, graças ao programa.

Atualmente, a equipe da Subsecretaria Municipal de Agricultura (Semagric), que está executando o serviço, se encontra no distrito de Nova Califórnia, a cerca de 346 km da capital, fazendo novos tanques.

Assim que os trabalhos forem concluídos nesse distrito, o maquinário seguirá para ramal 22, na BR 364, segundo afirmou o subsecretário da Semagric, Francisco Evaldo de Lima. “Depois atenderemos os produtores da comunidade Terra Santa, na Estrada da Penal”.

A Prefeitura oferece também orientação técnica aos produtores, em parceria com a Emater. “Nosso objetivo éapoiar a agricultura familiar para desenvolver a piscicultura na capital, fortalecendo, assim, o mercado e expandindo o setor”, frisou.

Ele afirmou que atualmente a piscicultura está em uma fase avançada no estado e o Município de Porto Velho precisa acompanhar esse processo.

Portoagro

De acordo com o subsecretário, durante a 3ª edição da Feira de Negócios e Tecnologias Rurais Sustentáveis (Portoagro), que acontece de 29 de agosto a 1º de setembro, os piscicultores terão oportunidades de conhecer as novas tecnologias que estão disponíveis no mercado.

Este ano, a Portoagro será realizada na área que fica ao lado da Superintendência Federal da Agricultura, com exposição de vitrine tecnológica no campo da Embrapa – ambos na BR 364, na capital. O evento é promovido pela Prefeitura de Porto Velho, via Semagric.

“A Portoagro é uma vitrine para os produtores exporem seus produtos e também para aqueles que buscam novos meios de crescimento no setor da piscicultura”, disse o subsecretário.