Se aproxima o período definido para a realização das convenções partidárias e os partidos se mobilizam, realizando encontros e pré-convenções para discutir a formação de alianças e a definição dos nomes que entrarão na disputa eleitoral.

No último sábado, no clube Kabanas, em Porto Velho, o Partido da República (PR), realizou pré-convenção, reunindo lideranças e pré-candidatos do partido. O deputado federal e presidente estadual do PR, Luiz Cláudio, comandou o ato político que contou com a presença de Maurão de Carvalho, pré-candidato a governador do MDB, sendo o único governadorável presente.

“O PR é um partido forte, estruturado, com representatividade no Congresso, na Assembleia, nas prefeituras e câmaras municipais, integrando muitas lideranças em suas fileiras e há uma expectativa de que o partido possa estar junto conosco, reforçando ainda mais a nossa pré-candidatura ao Governo”, destacou Maurão.

Luiz Cláudio disse que o partido está aberto às conversações e agradeceu à presença de Maurão ao evento. “Com certeza, o nome de Maurão é muito bem avaliado e acolhido dentro do PR e estamos discutindo, de maneira aberta, com todas as forças políticas do Estado”, completou o presidente regional.

O governador Daniel Pereira (PSB), os deputados estaduais Ribamar Araújo (PR) e Aélcio da TV (PP), o empresário e ex-deputado estadual César Cassol, o ex-senador e ex-deputado federal Ernandes Amorim, hoje vereador em Ariquemes, além de prefeitos, vereadores e militantes do PR, participaram da pré-convenção.