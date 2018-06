Assim que soube que Luzia (Giovanna Antonelli) estava na ilha, Beto (Emilio Dantas) correu com todas as suas forças para alcançar o seu amor. Deu certo! O cantor fica cara a cara com a DJ e os dois não conseguem esconder a emoção. Groa (André Dias) chama pela amiga, mas Luzia decide ficar na ilha.

Reveja a cena:

“Vem comigo… Vamos pra casa, meu amor… “, Beto pede.

Beto leva a loira até a casinha que alugou de Cacau (Fabiula Nascimento) e confessa que sempre esperou por esse momento:

“Eu sabia que se algum dia você quisesse me procurar, você viria pra cá. Estava te esperando. E eu estava certo.”

Radiante com as palavras de Beto, Luzia vibra:

“Estou me sentindo em um sonho. Em um sonho bem doido, mas um sonho bom, muito bom!”

Os dois se entregam à paixão e passam a noite juntos.