INGREDIENTES

4 Alcachofras

1 Limão

3 Tomates maduros

1 Colher de sopa de azeitonas em rodelas

4 colheres de sopa de azeite virgem extra

1 colher chá de mostarda

2 colheres de chá de sal

1 colher de sopa de salsa picada

MODO DE PREPARO

Retire as pétalas mais duras das alcachofras e apare as pontas das restantes pétalas com uma tesoura, deixando-as todas com a mesma altura. Esfregue as partes cortadas com limão.

Leve ao lume um tacho com água temperada com 1 c. de chá de sal e quando ferver introduza as alcachofras viradas para cima e deixe cozer durante cerca de 30 minutos. Puxe uma das pétalas e se se soltar facilmente escorra as alcachofras e deixe arrefecer. Com a ajuda de uma colher retire a parte fibrosa do centro. Coloque as alcachofras no frigorífico.

Lave o tomate e corte-o em cubos ao mesmo tempo que o limpa de sementes. Junte as azeitonas e misture.

Deite o azeite numa tacinha, junte-lhe o sumo de meio limão e a mostarda e tempere com 1 c. de chá de sal mexa com um garfo e deite sobre a mistura de tomate e azeitonas. Recheie as alcachofras com a mistura.

Salpique com salsa picada e sirva de imediato.