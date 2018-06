Ainda que a greve dos caminhoneiros tenha sido um fator negativo para o comércio as vendas na Copa do Mundo podem vir a serem estimuladas por um data importante para o comércio: o Dia dos Namorados. Uma sondagem feita pelo Departamento Econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia-Fecomércio/RO aponta que, apesar dos problemas da economia, há uma perspectiva de um aumento médio de 3 a 4% nas vendas deste ano no Dia do Namorados e que muitas lojas que comercializam TVs, eletroeletrônicos e artigos esportivos podem ser as mais beneficiadas, pois, com a proximidade, os presentes tendem a ser associados com a Copa do Mundo.

Para o presidente da Fecomércio/RO, Raniery Coelho, a Copa do Mundo é uma oportunidade de estimular, naturalmente, alguns setores, as vendas no comércio. Muitos estabelecimentos, mesmo não sendo restaurantes e bares, usam a copa como alternativa para aumentar o seu faturamento instalando telões para atrair a clientela. Neste período as TVs despontam como os produtos mais vendidos, mas, o setor de confecções também se movimenta, especialmente, com as roupas e adereços em verde e amarelo, além de bandeiras e outros. “Nós, comerciantes, somos otimistas. Nossa expectativa é que, principalmente, o Brasil indo bem na Copa haja um incremento maior nas vendas”.