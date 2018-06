Os horários de atendimento ao público nos bancos, em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa da Rússia, sofrerão alterações, conforme a Circular n.º 3.897, emitida pelo Banco Central do Brasil em 09 de maio de 2018, baseados no horário de Brasília/DF:

Em dias de jogos às 9h (Brasil x Costa Rica), o atendimento ao público nas agências bancárias do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 13h às 17h.

Em dias de jogos às 11h, o atendimento ao público nas agências do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 8h30 às 10h30 e das 14h00 às 16h00.

Em dias de jogos às 15h (Brasil x Suíça e Brasil x Sérvia), o atendimento ao público nas agências do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 9h00 às 13h00.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban)) esclarece que os bancos deverão afixar em suas dependências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil, com uma com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

PAGAMENTO DE CONTAS

A Febraban lembra ainda que os bancos oferecem aos clientes opções como os caixas eletrônicos, a internet banking, o aplicativo do banco no celular (mobile banking) e operações bancárias por telefone.

Febraban