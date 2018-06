Ingredientes

1/5 l de caldo de legumes ou de frango

200 gramas de abóbora japonesa picada em cubos pequenos

100 gramas de abóbora em purê

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de cebola picada

1 xícara de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

100 gramas de queijo parmesão ralado grosso

1 colher de gengibre picado

200 gramas de linguiça de Prudentópolis picada

Modo de preparo

1. Cozinhe a abóbora no caldo de frango até amolecer. Bata no liquidificador para o purê

2. Refogue a cebola no azeite e junte o arroz até que ele fique transparente.

3. Adicione o vinho e mexa até que todo o álcool tenha evaporado.

4. Vá adicionando o creme de abóbora que foi batido com o caldo pouco a pouco

Adicione os cubos de abobora.

5. Quanto estiver pronto, acrescente o queijo e a manteiga

Na montagem colocar linguiça prudentópolis frita com azeite e raspas de limão siciliano.

Dica f: Fazer caldo de legumes e servir imediatamente

Acompanha : Filet Mignon ao molho demi glace