Brasil e Alemanha são os maiores campeões mundiais, com cinco e quatro títulos respectivamente. São 23 confrontos na história, com 13 vitórias para a seleção brasileira, incluindo 2 a 0 na final da Copa de 2002, cinco empates e cinco vitórias dos germânicos.

A lembrança mais recente porém, é o 7 a 1 na Copa de 2014, na qual os alemães venceram na semifinal, no estádio do Mineirão. Segundo Salazar, partidas como essas são impossíveis de se prever.

Favoritos

De acordo com a previsão, a Alemanha, atual campeã, é a favorita para vencer a Copa na Rússia com 16,93% de chances. Em segundo vem a Espanha com 15,95%, e em terceiro Brasil, com 12,80% de probabilidade.

Na sequência, a Bélgica aparece com 11,57%, França 7,53%, Argentina 7,04%, Portugal 6,99%, Inglaterra 6,17%. A Colômbia com 3,89% e Uruguai com 2,4%, fecham o ranking das 10 seleções com maiores probabilidades de serem campeãs, segundo os estatísticos.

Desde sua criação em 2006, o site tem sido certeiro em relação aos favoritos nas últimas edições do torneio. Os estatísticos acertaram a Alemanha e Argentina como duas das três seleções com mais chances de vencer, com 25,26% e 9,87%.

– Na Copa de 2010, nosso modelo apontou Espanha e Holanda como as duas seleções com mais chances de vencer, o que de fato se confirmou naquele ano. Já em 2006, a Itália não figurava entre as favoritas, porém a França, que chegou até a final, era a segunda com mais chance, com 11,1% – disse o professor.