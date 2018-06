Após a solenidade de assinatura da ordem de serviço da obra da construção do pátio na Escola Municipal João Batista Dias de Rolim de Moura (RO), o Prefeito Luizão do Trento foi surpreendido por alunos da instituição, que entregaram diversas cartas com mensagens de agradecimento pelas obras que atuais e pelas que serão executadas na Escola.

As cartas, além de agradecimentos, continham algumas solicitações dos discentes, as quais o prefeito disse que tentará dar uma atenção especial aos pedidos dos pequeninos.

“Fico feliz em estar ajudando as nossas crianças e fico mais feliz em saber que eles estão contentes com as obras que executando na Escola”, destacou o Prefeito.