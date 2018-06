Hildon Chaves garantiu priorizar os servidores de carreira da Semusa

Vereadores, servidores da saúde, a secretaria Municipal de Saúde empossada, Eliana Pasini, e o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, oficializaram um pacto para, juntos, resolverem as questões que estão emperrando a saúde na capital, e assim melhorar a qualidade dos serviços ofertados à população.

O acordo foi fechado na manhã desta sexta-feira, 11, durante reunião na Biblioteca Francisco Meirelles. Participaram do encontro os vereadores Alan Queiroz, Maurício Carvalho, Joelna Holder, Bengala, Marcelo Cruz e Júnior Cavalcante, a secretária de Saúde, o prefeito e representantes dos servidores.

O prefeito garantiu priorizar os técnicos de carreira da Semusa, da mesma forma que já fez nas secretarias de Obras (Semob), do Meio Ambiente (Semas) e Controladoria Geral do Município (PGM).

“Nós estamos buscando construir um novo caminho, e quem vai traçar as metas serão os servidores de carreira da saúde”,afirmou o prefeito. Hildon Chaves aproveitou a reunião para apresentar a secretária Eliana Pasini. “Ela é enfermeira e servidora do quadro da saúde”, esclareceu.

Ele pontuou ainda que quer manter um diálogo com os técnicos da casa para atuarem juntos com a nova secretaria. Os servidores fizeram suas ponderações e reivindicações ao prefeito. Eles se propuseram apoiá-lo em ações concretas que resulte em uma saúde digna para a população de Porto Velho.

Abono

O prefeito destacou ainda que está procurando resolver a questão do abono salarial que não foi renovado este ano. A Controladoria Geral e a Procuradoria-Geral do Município estão buscando uma solução jurídica junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) para que a gratificação possa ser renovada legalmente.

Fonte: Semusa