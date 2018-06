Junto com os pré-candidatos Confúcio Moura e Pimentel, ele se reuniu com moradores das zonas Leste e Sul.

Com a aproximação do período de convenções, os pré-candidatos se movimentam para discutir com a comunidade suas propostas de trabalho e, principalmente, acolher as demandas da população. Na noite de terça-feira (12), o pré-candidato ao Governo Maurão de Carvalho (MDB) participou de reuniões nas zonas Leste e Sul de Porto Velho, a convite do pré-candidato a deputado estadual Williames Pimentel (MDB).

“É importante, neste momento, este contato direto com as pessoas, para colher delas as demandas, as reivindicações que possam estar contempladas em nossa proposta de trabalho, que iremos apresentar detalhadamente no período eleitoral”, explicou Maurão.

Dentre as reivindicações discutidas, estão a melhoria na segurança pública, investimentos na saúde, mais creches, asfalto e rede de drenagem, além da geração de empregos. “São questões que estão presentes em quase todos os encontros. Algumas delas são de responsabilidade do município, como a construção de creches, mas é possível o Estado atuar em parceria para investimentos nesse segmento”, observou Maurão.

Pimentel, que comandou a saúde do Estado e do município, ressaltou que é preciso que as pessoas mostrem suas necessidades, ao mesmo tempo em que se começa a avaliar os nomes, os currículos dos pretensos candidatos.

“É preciso fazer uma junção do que as pessoas mais necessitam, com a capacidade dos que se apresentam como pré-candidato. Se a melhoria na saúde é uma necessidade primordial, então devemos eleger quem tem conhecimento e trabalho prestado na área. Do contrário, não podemos exigir depois melhorias se escolhermos quem não tem compromisso e nem conhecimento no setor”, pontuou.

Pré-candidato ao Senado, o ex-governador Confúcio Moura (MDB) também compareceu aos encontros e ressaltou a importância de se ouvir a sociedade. “A política passa por um momento de descrença, com a sociedade colocando os políticos e até as instituições em xeque. Temos que ter a capacidade de ouvir, de sentir o que as pessoas precisam e de assumirmos compromissos, com responsabilidade, para que não haja apenas promessas vazias”, acrescentou.