O comportamento individual daqueles que realmente seguem os ensinamentos bíblicos refletem no comportamento coletivo.

Sem adentrar no mérito de alguns falsos profetas que usam da religião para tirar proveito pessoal, o certo é que, independente da denominação religiosa, as igrejas têm um papel fundamental na estruturação de uma sociedade. O comportamento individual daqueles que realmente seguem os ensinamentos bíblicos refletem no comportamento coletivo. Quanto maior o percentual de membros de uma sociedade que pratica os ensinamentos cristãos, menos são os problemas de desordem apresentados por esta sociedade.

Se todos praticassem o que a bíblia ensina teríamos uma economia brutal de dinheiro público e os serviços seriam de excelente qualidade. sangue deixaria de ser derramado, quanto sofrimento seria evitado, pois nenhuma igreja prega que é correto brigas, roubar, matar, enganar, corromper, desrespeitar, pelo contrário, ensina o caminho do respeito, da compreensão, da ordem e da paz, de ver o outro como gostaria de ser visto. O povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento… Oseias 4:6.

Pessoas que pratica a fé cristã possuem melhores condições de enfrentamento do estresse e de eventos negativos da vida. Lida com as adversidades do dia a dia de forma a evitar problemas maiores. A criança que cresce dentro de um ambiente doméstico, permeado pelos ensinamentos bíblicos, se torna um adulto emocionalmente saudável e seu comportamento refletirá tanto sobre o ponto de vista pessoal, bem como social.

Os reflexos dos ensinamentos religiosos são percebidos em todas as áreas. Assim, aumentando o percentual de pessoas que realmente seguem o que a Bíblia ensina, como resultado teríamos, por exemplo:No âmbito da justiça muitos processos, principalmente envolvendo questões criminais e familiares, seriam evitados. No trânsito muitas vidas poupadas, pois os acidentes decorrentes de embriaguez ao volante diminuiriam drasticamente. A população presidiária seria reduzida, pois todos os motivos que levam a prisão são contrários aos ensinamentos bíblicos. Nos hospitais menos pessoas dariam entradas vitimas de confusão por coisas banais ou bebedeiras.

Deve, se ainda, reconhecer o importante o trabalho social realizado por muitas igrejas, muitas vezes indo aonde o poder público não vai. Seja levando comida as pessoas necessitadas, seja resgatando vidas perdidas no sub mundo do crime, seja levando uma palavra de conforto aos enfermos ou os encarcerados, seja na educação das crianças e jovens preparando-as para uma vida em observância aos valores da família e em comunhão com Deus.

Os princípios bíblicos também nos ensinam reconhecer as autoridades constituídas, mas ao mesmo tempo, ensinam as autoridades como devem proceder para com seu povo. Quando o governo é formado de pessoas justas e honestas o povo vive feliz, mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos o povo chora de tristeza. Provérbios 29:2