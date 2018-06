Pela terceira vez a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (Correios) – prorrogou as inscrições de seu processo seletivo, destinado à contratação especial de 4.983 aprendizes e formação de cadastro reserva para o curso de assistente administrativo, nas modalidades presencial e à distância.

ACESSE O EDITAL AQUI

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do correio até o dia 15 de junho de 2018.

Os aprovados com escolaridade mínima de 9º ano do Ensino Fundamental e idade entre 14 e 22 anos, no ato da contratação, receberão remuneração no valor de R$ 448,46, podendo ser acrescido de vale-transporte compartilhado e vale-refeição, por carga horária de 20h semanais.

Com validade de um ano, esta seleção compreenderá comprovação de requisitos e exame médico pré-admissional. Ainda, os candidatos serão classificados por meio de pontuação de renda familiar, aprovação escolar referente ao último ano letivo cursado e concluído, participação em programas sociais e ano em que está cursando, de acordo com critérios estabelecidos no edital.

Serão disponibilizados, no endereço eletrônico dos Correios, os municípios de opção, o número de vagas por faixa etária e o turno em que os aprendizes atuarão.

O contrato especial de aprendizagem terá duração de doze meses consecutivos, ao final dos quais será automaticamente extinto.