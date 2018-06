Obra teve início há cerca de três ano e até o momento não foi concluída

O deputado Lazinho da Fetagro (PT) indicou ao secretário de Defesa e Cidadania (Sesdec), da necessidade de retomar a construção do muro do Quartel da Polícia Militar do município de Santa Luzia do Oeste que teve início há cerca de três ano e até agora não foi concluída.

“Acreditamos que o atendimento dessa demanda gerará segurança e ainda demonstrará nossa preocupação com o ambiente de trabalho daqueles profissionais, que atuam diariamente na proteção e na defesa dos direitos dos cidadãos”, diz Lazinho.

Ao diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) o parlamentar indicou a necessidade de ser providenciado com urgência, a finalização do asfalto na RO 464 que liga a BR-364 ao distrito de Tarilândia no município de Jaru; o patrolamento e encascalhamento da RO 010 que liga o município de Governador Jorge Teixeira ao distrito de Colina Verde e da recuperação da RO 010 e da Linha 621 que liga o distrito de Tarilândia ao município de Governador Jorge Teixeira.