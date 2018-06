Uma das preocupações do parlamentar é os pacientes dos hospitais do Câncer da Amazônia e Santa Marcelina, ambos no quilômetro 17 da rodovia.

O Deputado Estadual Léo Moraes compareceu ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) para cobrar a conclusão da construção da Expresso Porto.

Em reunião com o diretor da pasta, Luiz Carlos Catatal, o parlamentar apresentou as necessidades do término dos serviços e destacou que “com a rodovia pronta, o tráfego na região para motoristas e moradores tende a melhorar, trazendo assim, mais celeridade ao trânsito, principalmente em horários de pico.”

As obras foram iniciadas em agosto de 2016 com limpeza das laterais do leito rodoviário e compactação para aplicação da camada asfáltica. Na época, uma equipe do DER também retiraram a vegetação lateral e a topografia mediu as extensões da estrada.

O diretor do DER se comprometeu em resolver a questão e colocar equipes do Departamento para atuar na rodovia e solucionar esses problemas.

“Funcionários, acompanhantes e, principalmente pacientes, sofrem com o excesso de poeira na região. No período chuvoso a lama também atrapalha e causa transtornos para chegar até esses importantes locais. Esperamos que isso se resolva para que os que estão em tratamento de saúde, com imunidade baixa, não sofram, ainda mais, com a demora nos serviços.” Explicou Léo Moraes.