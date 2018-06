O tão aguardado edital para o concurso público da Polícia Federal (PF) de 2018 foi publicado nesta sexta-feira (15/6) no Diário Oficial da União (DOU). Ao todo, serão oferecidas 500 vagas para cargos de nível superior. Entre elas, 150 para delegados da Polícia Federal, 60 destinadas ao posto de perito criminal federal, 80 referentes ao cargo de escrivão, 30 de papiloscopista e 180 de agente da PF.

A remuneração para agente, escrivão e papiloscopista é de aproximadamente R$ 12,4 mil. Já o salário de perito e delegado é de cerca de R$ 23,1 mil.

As inscrições para o concurso da Polícia Federal começam a partir da próxima terça-feira (19) e podem ser feitas até 2 de julho pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), antigo Cespe/UnB, organizador da seleção. As taxas custam R$ 180 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para delegado e perito, podendo ser pagas até 20 de julho de 2018.

A seleção compreenderá duas etapas. A primeira composta de provas objetivas e discursivas, exame de aptidão física, exame médico, avaliação psicológica, prova prática de digitação (apenas escrivão), avaliação de títulos, prova oral (apenas delegado) e curso de formação profissional. Na segunda, os candidatos serão submetidos a um curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no DF.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 19 de agosto. O concurso da PF terá prazo de validade igual a dois anos, contados a partir do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O regime de contratação é o estatutário, que assegura a estabilidade.