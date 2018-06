Mais de 100 famílias de pequenos produtores rurais na região de Rio Branco, distrito de Campo Novo de Rondônia, foram contempladas com a entrega, no último sábado (16), de dois tratores de pneus para associações locais, atendendo ao pedido do casal de vereadores Josué Jucão (PTB) e Naiara Saraiva (PSDB).

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), o deputado federal Nilton Capixaba (PTB), o prefeito Oscimar Ferreira (SD), além de vereadores, participaram da solenidade de entrega. Maurão e Capixaba são autores das emendas que garantiram a aquisição dos tratores.

“Apoiar o produtor rural é assegurar a continuidade da família no campo, produzindo e gerando renda, garantindo que o setor produtivo a cada dia se fortaleça mais e assegure Rondônia crescendo”, destacou Maurão.

A Associação Asbran, presidida por Hélio Alves, foi contemplada com um trator para atender 60 famílias, principalmente com serviços de aração. Já a Associação Aspronov, presidida por Silvandino de Almeida, recebeu um trator, fruto de emenda de Capixaba, para atender as 45 famílias da entidade, que trabalham com a criação de gado leiteiro.

O vereador Josué ressaltou o trabalho em parceria com o deputado Maurão. “É um deputado que tem compromisso, que faz um trabalho em parceria com os municípios, viabilizando a chegada de benefícios, como estes dois tratores”, destacou Jucão.

O prefeito disse que a prefeitura tem buscado fazer a sua parte, assegurando a realização dos convênios que permitem ao município receber benefícios. “Com esse trabalho em parceria com os vereadores e os deputados, e a prefeitura cumprindo a sua parte, vamos garantindo melhorias para a nossa população”, completou.

Policiamento

A comunidade de Rio Branco, o prefeito e vereadores, solicitaram de Maurão que interceda junto ao Governo para a manutenção de um destacamento policial para o distrito. “O banco no distrito se estabeleceu e é preciso assegurar a permanência da Polícia Militar. Não tem sentido a saída da PM daqui, quando precisamos é reforçar a segurança”, reforçou o prefeito.

Ônibus

Antes da ida ao distrito, houve na sede do município a entrega de um ônibus para a Associação dos Estudantes, para fazer o transporte dos alunos que fazem faculdade em Ariquemes. O veículo foi adquirido através de emenda do deputado Capixaba.