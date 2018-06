Uma das missões do 6º BIS é dar proteção às infraestruturas de interesse nacional

Oficiais do Comando de Fronteira Rondônia / 6º Batalhão de Infantaria de Selva (6º BIS), localizado em Guajará-Mirim, visitaram a Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau. O objetivo foi verificar as edificações da Usina para o treinamento em atendimento à urgência que acontecerá em julho.

O Comandante do 6º BIS, Coronel Fábio Pinheiro Lustosa, explica que uma das missões do Batalhão é dar proteção às infraestruturas de interesse nacional. “Neste ano, houve muitas mudanças, então esta visita é importante para avaliar as novas demandas e ajustar um plano possível de segurança e proteção da UHE Jirau”, explica Coronel Lustosa.

Durante a visita, os militares receberam diversas informações sobre o funcionamento da Usina e sobre as medidas de proteção patrimonial, como quantidade de vigilantes, principais riscos identificados para o patrimônio da Empresa, projetos para minimizar os riscos e desafios para a área de segurança no local.

Para a UHE Jirau, é importante receber os militares e manter a proximidade com os órgãos de defesa nacional porque, em situações de anormalidade, o grupo atua em parceria com a Hidrelétrica. “É importante recebermos o 6º BIS porque a tropa tem que conhecer a estrutura que estão defendendo. O Batalhão tem que estar apto a agir em situações de urgência”, conclui o Coordenador de Segurança Empresarial da UHE Jirau, Ivar Araújo.