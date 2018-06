A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), terá expediente administrativo especial nos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2018, disputada na Rússia.

Nesta sexta-feira (22/06), a partida do Brasil contra a Costa Rica, acontecerá no período matutino, o expediente nos órgãos da administração pública municipal e suas autarquias terá início a partir das 12h , encerrando as 16h.

Na data do jogo da seleção do Brasil, próxima quarta-feira, (27/06), contra a Sérvia, o expediente ocorrerá pela manhã, das 07h às 13h.

Em caso de classificação da Seleção Brasileira de Futebol para as etapas subsequentes, o expediente será: das 14h às 18h, nos dias uteis em que houver jogos às 10h; e das 7h às 13h, nos dias uteis em que houver jogos às 14h.

Os serviços essenciais funcionarão normalmente, as unidades de saúde cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade, em especial, nos locais em que os servidores prestam serviços em sistema de plantão, devendo as escalas serem mantidas e cumpridas.

Já a Secretaria Municipal de Educação deverá observar as demandas que necessitam de horário de expediente normal, em observância ao calendário letivo, ficando o funcionamento definido em conformidade, a critério de sua titular.