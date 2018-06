O empresário e atual presidente da cooperativa de crédito Credisis CrediAri, Donizetti José foi empossado presidente do Conselho de Administração da Credisis Central Credi, entidade responsável pela coordenação do sistema com 11 cooperativas, 35 pontos de atendimentos, 30 mil cooperados e ativos na ordem de R$ 900 milhões, com previsão de alcançar mais de R$ 60 milhões como resultados neste ano.

A responsabilidade será compartilhada com o agora vice-presidente do Conselho de Administração Otelo Castellane Filho, ex-conselheiro da Credisis Ji-Credi.

A posse foi realizada em Ji-Paraná na última quinta-feira (21). O novo O Conselho Efetivo da Credisis CentralCredi é composto por Antonio Jose Vaglieri, Carlos Alberto Biazi, Jaime Luisde Salles Agostinho, Lucas Chiquessida Silva, Luiz Augusto Cristo, Neudairde Souza Chaves, Osvaldo Dias Fraga, Pedro Jose Bertellie Tarciso Gabiatti. E no Conselho Suplente fazem parte:Adi Baldo, Amanda Regina da Silva Lopes, Amintas Monteiro de Farias Neto, AntonioKunio Hashimoto, Edilson Alves de Araujo, Francisco Carlos Morelli Filho, Joao Carlos Bonfine Roberto Carlos Panizio.

A nova diretoria homenageou o ex-presidente do Conselho da CentralCredi Gilberto Boggio, que permaneceu a frente da instituição por cerca de 20 anos. Também foram homenageados Augusto Cesar Bianchini, Roberto Luiz Vicari,Vanderlei Bonfante, VolmirDionisioRodegheri, Adi Baldo e João Luiz Esteves. “O sistema Credisis deve muito a todos os diretores, conselheiros e presidentes que passaram por esta instituição. Cada um contribuiu de forma significativa para a aquisição da credibilidade e respeito que temos hoje”, afirmou Donizetti José.

DESAFIOS

A nova gestão assume com vários desafios. Conforme a diretoria, a central das cooperativas Credisis mantém o empenho em acompanhar as novas tecnologias para oferecer os mais modernos sistemas como o open banking, mobile e canais digitais. A expansão para outros estados da Região, como no Amazonas e no Mato Grosso é uma das prioridades, tendo em vista a crescente demanda na região pelo serviço diferenciado, onde o cooperado é um dos donos do negócio. Com o desenvolvimento do sistema, a nova diretoria doCrediSIS explica que todo o crescimento acompanha a regulamentação do Banco Central, com suporte institucional previsto em lei.

COOPERATIVA

O Sistema CrediSIS, representado pela Central, é constituído por 11 cooperativas de crédito, sendo sete em Rondônia, uma no Acre e três no Pará. Ao todo são 35 Postos de Atendimento (PAs).