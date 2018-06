Pré-candidatura ao Governo de Maurão de Carvalho ganha força entre lideranças e militantes

Em mais uma ação de fortalecimento das bases e de discussão de pré-candidaturas e de alianças, o MDB realizou em Jaru, na manhã deste sábado (23), no plenário da Câmara Municipal, um encontro municipal, com a presença de lideranças, de pré-candidatos e de militantes do partido.

Os pré-candidatos ao Governo, Maurão de Carvalho, e ao Senado, Valdir Raupp e Confúcio Moura, os deputados federais Marinha Raupp e Lúcio Mosquini, o presidente regional do partido, Tomás Correia, o secretário regional, Luiz Lenzi, os deputados estaduais Edson Martins e Saulo Moreira, o vice-prefeito e presidente municipal do MDB, Jeverson Lima e o prefeito João Gonçalves Jr (PSDB), entre outras autoridades, participaram do ato político.

Maurão aproveitou para defender a proposta de trabalhar em apoio aos municípios, caso seja eleito governador. “Um Governo municipalista, fazendo o que nós pudermos fazer, sem promessas mirabolantes, mas com o foco no apoio às prefeituras, para que as nossas cidades cresçam e se desenvolvam”, defendeu.

Raupp fez um retrospecto do desempenho do partido em Rondônia, que elegeu quatro governadores. “Em 1986, elegemos o governador, o vice e dois senadores. Ou seja, é possível termos um desempenho semelhante nestas eleições. Mas, queremos somar forças com outros partidos para a disputa deste ano. Eu vou me empenhar com a minha experiência para trabalhar para costurar alianças”, ressaltou.

Valdir Raupp reforçou o seu apoio e confiança no nome de Maurão ao Governo. “Maurão está pronto. Foi um grande prefeito, um grande deputado e um presidente da Assembleia de destaque. Estamos juntos e vamos percorrer Rondônia para defender o seu nome, que é o melhor para o Estado”.

Confúcio disse que o encontro é importante para se pensar Rondônia. Ele rebateu ainda as insinuações de que não estaria fechado com a pré-candidatura de Maurão ao Governo.

“Vamos pacificar completamente o nosso partido nesse encontro. Quero deixar bem claro, Maurão, que eu lhe apoio formalmente. Precisamos ter o MDB de volta ao Governo. E quem é o nosso candidato ao Governo? É Maurão de Carvalho e não se discute mais isso. É preciso agora construir um programa de Governo para mostrar ao povo. Cada um tem um rumo e vai trabalhar de seu jeito, mas em torno de um mesmo projeto”, arrematou.

Marinha destacou que a soma de forças vai ser decisiva para que o fortalecimento da pré-candidatura de Maurão ao Governo. “Encontros como

este vão mostrando a unidade do partido e a nossa disposição em trabalharmos juntos para elegermos o futuro governador, os dois senadores e uma bancada federal e estadual consistente”.

Mosquini ressaltou a vantagem do MDB em relação aos demais grupos políticos. “Nós temos uma opção forte e definida ao Governo: o Maurão de Carvalho. Enquanto outros partidos enfrentam dificuldades, já definimos a nossa nominata ao Governo e ao Senado. Estamos saindo na frente e queremos manter esse ritmo”.

Se referindo ao pré-candidato ao Governo, Tomás Correia destacou a humildade como um fator importante no caráter de Maurão de Carvalho. “Esse é o ponto mais forte de sua pessoa: a humildade. Não se administra com arrogância, com prepotência. Mas, não basta se humilde, é preciso ter competência e experiência. E o Maurão reúne também mais essas duas qualidades, pois foi prefeito e é deputado por cinco mandatos”, destacou Correia.

“Uma semana após confirmar Maurão como pré-candidato ao Governo, e a dobradinha de Raupp e Confúcio ao Senado, no grande encontro realizado em Porto Velho, o partido dá continuidade às movimentações políticas, mostrando a sua capacidade de mobilização”, destacou Correia.

Maurão reafirmou a sua disposição em disputar o Governo, se apresentando como o pré-candidato do partido. “Me sinto preparado e motivado para encarar esse desafio, que é o maior de minha vida pública. Conto com o apoio do partido, de diversas lideranças, da minha família e de meus amigos e eleitores. Mas, acima de tudo, está a vontade de Deus. Se for da vontade dele, eu serei candidato ao Governo e vou mostrar meu trabalho e minhas propostas ao eleitorado”, detalhou.

“Estamos ampliando o nosso espaço de debates, visando as eleições deste ano. O MDB tem força em Rondônia e quer seguir fazendo história. Para isso, é fundamental que atuemos de forma integrada, para que nas eleições possamos mostrar à população todo o nosso legado de serviços prestados ao Estado”, destacou Raupp.