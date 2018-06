Além do trabalho educativo de prevenção, a ação contará também com a Brigada Municipal de incêndio

A Prefeitura de Porto Velho lança nesta terça-feira, 26, às 8h30, no Palácio Tancredo Neves, a campanha ‘Queimada Mata’. A ação contará com diversas ações voltadas à prevenção a focos de queimadas na capital.

“Será um trabalho estratégico, que já vem sendo planejado pela(Subsecretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), inclusive com a contratação de bombeiros civis para reforçar a equipe que atuará nessa ação”, declarou o prefeito Hildon Chaves.

O subsecretário da Sema, Robson Damasceno, explicou que o objetivo é mobilizar a comunidade para evitar queimadas e denunciar quem insiste em incinerar lixos e colocar fogo em áreas de mato.

A campanha, segundo ele, envolverá diversos profissionais da área em palestras e oficinas a serem realizadas nas escolas do Município e associações de bairros para orientar estudantes e demais membros da sociedade sobre o perigo das queimadas nesta época do ano.

“Além do trabalho educativo de prevenção, também contamos com a Brigada Municipal de incêndio, composta por bombeiros civis, que atuará no combate a focos de queimadas”, salientou o secretário, acrescentando que a comunidade também pode contribuir, denunciando queimadas, mesmo que de lixo, através do número 0800 647 1020. “A multa para quem promove queimada varia de R$ 70 a R$ 7 milhões”.

Fonte: Comdecom