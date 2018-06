Ingredientes

250 g de espaguete de espinafre (massa verde)

Molho de tomate

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola pequena em cubinhos

1 dente de alho picadinho

1 lata de tomate pelado picado (com o suco)

2 colheres (sopa) de extrato de tomate (cerca de 40 g)

Sal e pimenta-do-reino

1 colher (sobremesa) rasa de açúcar, se necessário

Manjericão fresco

Molho de frango

2 colheres (sopa) de manteiga

300 g de peito de frango em tirinhas

1 colher (chá) de molho de mostarda de boa qualidade

1 caixinha (200 g) de creme de leite ou 250 g de creme de leite fresco

Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo

Molho de tomate

Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Junte o tomate picado, o suco e o extrato de tomate, sal e pimenta a gosto e deixe apurar em fogo baixo até formar um molho consistente.

Se estiver ácido, junte o açúcar e ferva por mais 4 minutos. Agregue manjericão a gosto e reserve.

Molho de frango

Derreta uma parte da manteiga e doure metade do frango em fogo alto. Retire e reserve aquecido. Repita a operação com o restante do frango.

Volte o frango para a panela e junte a mostarda.

Misture muito bem e agregue o creme de leite. Se for o fresco, deixe ferver até engrossar e reduzir à metade. Se for de caixinha, ferva por 1 a 2 minutos.

Ajuste o sal e a pimenta.

Cozinhe a massa em água com sal até ficar al dente. Escorra.

Passe para uma travessa e cubra com o molho de tomate.

Por cima, despeje o molho de frango e sirva.